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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 14:00

Жителям СЗФО не хватает на работе свежего воздуха, а ещё люди мечтают, чтобы на работе были гамаки, цветы и удобные диваны

С точки зрения атмосферы: 53% или каждый второй опрошенный в регионе заявил, что ему на работе или в офисе не хватает свежего воздуха. Ещё 40% страдают от шума и отсутствия тишины, близко к ним (41%) хотят, чтобы работодатели установили им удобную мебель. А каждый третий хочет видеть на работе живые растения.

Служба исследований hh.ru провели опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснили, какую оценку люди ставят местам, где они работают, чего хотели бы добавить в офисное пространство, а также где они наиболее эффективно работают.

Максимальная эффективность

Исследование рабочей среды жителей из регионов СЗФО показывает, что наиболее эффективно люди работают в собственных кабинетах – об этом заявили половина или каждый второй опрошенный (51%). С другой стороны, каждый пятый (18%) респондент заявил, что максимально продуктивно трудится, наоборот, в неформальной или лаунж-зоне, ещё 12% чувствуют, что лучше всего им работается на кухне или в кофе-зоне.

10% опрошенных местных жителей любят изолироваться от коллег и работать в одиночестве в переговорных комнатах. В противовес им другие 10% отлично трудятся в open space. Интересно, что у 4% опрошенных на работе есть библиотека и там они отлично могут работать. А вот 4% респондентов чувствуют себя максимально продуктивно даже на созвонах или zoom-встречах.  

Оценка офиса

40% опрошенных поставили своему рабочему офису или пространству дот 1 до 6 баллов из 10. Средняя оценка в общем составила 6,7 балла. То есть, в общем и целом, работники оценивают свои рабочие места как удовлетворительные. При этом действительно высокие оценки по 9 и 10 баллов люди ставили не часто – 8% и 17% опрошенных (наглядно на диаграмме 1).  

Чего людям в офисах не хватает

С точки зрения атмосферы: 53% или каждый второй опрошенный в регионе заявил, что ему на работе или в офисе не хватает свежего воздуха. Ещё 40% страдают от шума и отсутствия тишины, близко к ним (41%) хотят, чтобы работодатели установили им удобную мебель. А каждый третий хочет видеть на работе живые растения.

Из области фантазий. На вопрос «Если бы вы могли добавить в свой офис любую технологию или зону, даже самую невероятную, чтобы это было?» люди хотят на работе иметь доступ к 3D-принтеру, VR, аквариуму, аэротрубе, бане, бассейну, большому балкону для работы, ботаническому саду с тропическими растениями и фонтанами, а ещё работники мечтают на работе о гамаках, удобных диванах и живых уголках (наглядно на диаграмме 2).

 

 

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