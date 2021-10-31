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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.21 10:00

Жителям Териберки презентовали дизайн-код

Состоялась презентация дизайн-кода Териберки, разработанного студией Артемия Лебедева. Первыми, кто увидел концепцию, стали местные жители, представители туристического сообщества и предприниматели, ведущие бизнес на территории сельского поселения.

Дизайн-код – это свод рекомендаций и правил, который призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого подхода к архитектуре зданий и сооружений, оград, элементов благоустройства, навигации и рекламных вывесок. Дизайн-код составляется с учетом истории и традиций местного населения.

«Архитекторы студии Артемия Лебедева провели, действительно, масштабную работу, провели здесь много времени в разные сезоны, изучали историю, знакомились с местными жителями, погружались в архив. Я думаю, именно поэтому сегодня аудитория позитивно приняла предлагаемый дизайн-код, люди готовы придерживаться этих правил и менять облик объектов уже сейчас, потому что предложены, действительно, красивые природные цвета, интересные решения для рекламы, даже таблички с номерами домов не остались без внимания», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В своде рекомендаций: использование природных цветов и натуральных материалов: дерева и камня. В качестве примера жителям предложены линии сочетаемости оттенков для оформления зданий. Архитекторы также разработали дизайн арт-объекта, который включает в себя всевозможные ассоциации с Териберкой и должен стать еще одной визитной карточкой села.

«Нам важно донести до жителей, что внедрение дизайн-кода – это не однодневная история, и никто не потребует от них завтра же снимать свои вывески и перекрашивать здания. Процесс изменений должен идти в комфортном органичном темпе. Например, к нам уже подошел один из местных туроператоров и предложил свою базу отдыха как пилотную площадку», – пояснила руководитель проектов студии Артемия Лебедева Ирина Арон.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, после всех стадий согласования дизайн-код должен стать частью правил благоустройства территории сельского поселения Териберка и правил охранной зоны ООПТ.

«Создавая новые туристские проекты, либо развивая уже существующие, предприниматели смогут подавать заявки на поддержку, в том числе, в рамках субсидий Комитета по туризму. Так внедрение дизайн-кода быстрее может стать реальностью», – отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

 

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