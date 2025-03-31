«Живём, танцуя»: «Кировка» приглашает на юбилейный концерт

12 апреля в 18.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится юбилейный концерт ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА» под названием «Живём, танцуя».

Танцоры представят много новых интересных постановок, а также и уже полюбившиеся зрителям номера, как лирические, так и зажигательные; прозвучат совершенно разные, порой неожиданные ритмы.

На сцену выйдут танцоры всех возрастов – от мала до велика. Дети покажут озорные и весёлые композиции, взрослые – лирические, нежные и страстные. По уже сложившейся замечательной традиции в концерте примет участие ансамбль солистов «Орфей». А неожиданным сюрпризом для всех станет участие АРНИ «Русские потешки». (6+)

Фото: https://odkkirova.ru/afisha