Живопись нитью и огнём: в Мурманске работает выставка для поклонников необычных техник и современного искусства

В экспозиции гобелен встречается с горячей эмалью: ручное ткачество, которое требует месяцев кропотливого труда, соседствует с быстрыми коллажными решениями, а классические приёмы — с экспериментальными.

В Культурно-выставочном центре Русского музея начала работу юбилейная выставка петербургских художников Ивана Дьякова и Анны Векслер. «Собрание сочинений. Том 35».

Как сообщает vk.com/murmanculture, это их десятый совместный проект, который стал творческим итогом года и продолжением семейной традиции: ровно десять лет назад, готовясь отметить 25-летие брака, супруги впервые представили публике свой диалог в искусстве.

Анна Векслер — профессор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена., заведующая кафедрой декоративного искусства и дизайна. Иван Дьяков — доцент Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель университетской эмальерной мастерской, член Союза художников России, участник более сорока выставок в России и за рубежом. Его работы хранятся в частных коллекциях Швеции, Финляндии, США, Дании, Германии, Швейцарии, Нидерландов и Китая. Среди наиболее значимых проектов мастера — воссоздание эмалевого убранства Морского собора в Кронштадте.

Выставка продолжает традицию «Собрания сочинений», где каждый новый том становится очередной главой творческого союза.

Выставка будет работать до 15 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея на улице Софьи Перовской, 3. (6+)

Фото и видео: https://vk.com/clip-139605315_456239611