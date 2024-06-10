Живой диалог – реальные дела

Задать вопросы, обратить внимание на волнующие проблемы и получить помощь могут жители Мурманска в ходе живого общения с главами управлений округов города. Встречи еженедельно проводятся по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

Так, в прошедшую среду глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Лычкина пообщались с жителями дома №10 на улице Подстаницкого. В диалоге также приняли участие северяне, проживающие в соседних домах. Мурманчане пожаловались на мусор с контейнерных площадок, разлетающийся по дворовой территории, на качество работы управляющих компаний, обслуживающих дом №12 по улице Бредова и дом №40/3 по улице Чумбарова-Лучинского, на брошенные автомобили в районе дома №6 на улице Кирпичной и частично разрушенные трубы ливнестоков дома №56 по проспекту Героев-североморцев и дома №98 по улице Александра Невского. Кроме этого, жители дома №2 на улице Подстаницкого попросили главу округа установить ограждение зелёной зоны и отремонтировать козырек входной группы подъезда №1, а житель дома №11 по улице Алексея Хлобыстова — пандус на входной группе подъезда №7. Ранее мурманчане жаловались на мусор у дома №8 на улице Подстаницкого. Территория была убрана.

На встрече в Первомайском округе, которая состоялась во дворе дома №41 на улице Героев Рыбачьего, жители обратили внимание на сильный запах канализации в первом подъезде дома №41 на улице Шабалина. Также мурманчане поинтересовались планами по ремонту дороги от дома №45 до дома №29 по улице Шабалина. Сейчас на участке снят асфальт, нарушены бортовые камни, в покрытии много ям и выбоин, затрудняющих передвижение. Как рассказал присутствующим заместитель начальника управления округа Евгений Филиппов, здесь в рамках стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, ведётся ремонт дороги.

На встрече возле дома №28в по проспекту Кирова мурманчан выслушала глава Октябрьского округа Елена Ширшова. Основными темами разговора стали благоустройство территории, оборудование контейнерной площадки, ремонт входной группы подъезда №2. Как пояснила глава округа, по вопросу состояния контейнерной площадки, расположенной между домами №№ 20а и 24б запланировано рабочее совещание совместно с управляющими организациями по благоустройству объекта.

Вопросы, которые нельзя решить на месте или в течение текущей недели, также не остаются без внимания. Так, при участии Елены Ширшовой была выполнена просьба мурманчан демонтировать аварийную деревянную опору освещения во дворе дома №38 по ул. Академика Книповича. Ситуацию осложняло наличие камер ПАО «Ростелеком». После необходимого процесса согласования с компанией, камеры убраны, аварийная опора демонтирована управляющей компанией.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27519&page=1