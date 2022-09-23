Живой диалог: прошла встреча главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина с жителями Первомайского административного округа

Живой диалог длился более двух часов. Мурманчан интересовали вопросы ЖКХ, ремонты дорог, обновления общественных территорий.

- Все обращения, которые сегодня поступили, уже находятся в работе. Основная часть вопросов касалась деятельности управляющих компаний, а также работ по благоустройству территорий в округе - рассказал Юрий Сердечкин. - Особенно интерес горожан вызывает реконструкция зелёной зоны вдоль Чистого ручья. Там подрядчик выполняет первый этап подготовительных работ. Держим ремонт этого пространства на контроле. Сдача объекта запланирована в следующем году.

С 2017 года в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманске благоустроили 11 общественных территорий.

- Что касается автомобильных дорог, то в Первомайском округе в рамках национального проекта в этом году ремонтируются 12 участков, - напомнил Юрий Сердечкин. - Работы на всех объектах находятся в стадии завершения.

Как сообщает администрация города Мурманска, помимо реконструкции основных дорог в столице Заполярья проводят ремонт и второстепенных участков. Всего в рамках национального проекта завершаются ремонты 29 дорог, а также 6 участков отремонтировали в рамках «больших карт».

Фото:https://www.citymurmansk.ru/img/newsimages/2_1a028b216ba7.jpg