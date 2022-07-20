«Живой щит»: в Вольнянске Запорожской области в детских садах размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов и бронетехника

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Днепре на территориях школ №98 (ул. Карагандинская) и №129 (ул. Космонавтов) размещены подразделения националистических формирований и бронетехника, оборудованы позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась;

в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Богоявленский пр. и ул. Мореходная) боевики территориальной обороны оборудовали опорные пункты, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Вольнянске Запорожской области в детских садах на улицах Горького и Циолковского размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов и бронетехника, подходы к зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Артемовске Донецкой Народной Республики на территории городского водоканала подразделениями украинских вооруженных формирований развёрнут пункт временной дислокации, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО.

Кроме того, в Авдеевке Донецкой Народной Республики неонацисты под предлогом якобы спасения от артиллерийских обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве «живого щита». При этом, на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты. Цель этих циничных действий украинских националистов – спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов.

Фото: https://vk.com/mil