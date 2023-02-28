«Живой звук» в Мурманске

3 марта в 19.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт инструментальной музыки «Живой звук».

В этот день гостей ждёт выступление ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки» из Дворца культуры имени С.М. Кирова, вокально-инструментального ансамбля «Мозаика» и студии эстрадно-джазового вокала «Сенсация» из Дома культуры «Первомайский», а также ансамбля молодых исполнителей «Windserving» из Мурманского колледжа искусств.

На концерте прозвучат интересные эстрадно-джазовые и блюзовые композиции, песни разных композиторов, каверы на мировые хиты.

Все вырученные средства будут направлены на нужды мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264781%2Falbum-139605315_00%2Frev