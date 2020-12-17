Живой звук возвращается: Мурманская областная филармония открылась для посещений

Мурманская областная филармония открылась для посещений. Старт нового сезона состоится 19 декабря. В 18 часов зрителей приглашают на выступление московского пианиста Алексея Набиулина – лауреата международных конкурсов и серебряного медалиста XII Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Известный широкой публике как вдумчивый и серьёзный исполнитель, Александр наполнит зал Филармонии звуком фортепиано. Концерт Алексея Набиулина начнет насыщеную музыкальную программу, которая ждет жителей и гостей города этой зимой.

20 декабря в 17.00 ансамбль «Лёгкие люди» сыграет концерт «Танго. Музыка пылающего сердца».

27 декабря в 17.00 в филармонии прозвучат «Волшебные звуки» санкт-петербургского исполнителя на стеклянной арфе Александра Лемешева, а 30 декабря в 19.00 северян приглашают на праздничный концерт солистов филармонии «В последний час декабря».

Насладиться живым звуком жители Заполярья смогут и в новогодние праздники.

6 января в 17.00 выступит известный органист из северной столицы Даниэль Зарецкий, а 7 и 8 января ансамбль «Легкие люди» приглашает совершить путешествие в столицу Франции на концертной программе «Вечер в Париже». Кроме музыкантов, в концерте примет участие художник песочной анимации.

Юных жителей Кольского севера также ждёт музыкальная программа. 5 января в формате онлайн в официальном аккаунте филармонии пройдет прямая трансляция концерта для детей «Новый год вокруг света» ансамбля «Калейдоскоп».

Как сообщает региональное Министерство культуры, пандемия вносит свои коррективы: рассаживаться в концертном зале зрители будут в шахматном порядке, при себе необходимо иметь медицинскую маску. Ближайшие филармонические концерты пройдут без антракта, в одном отделении.