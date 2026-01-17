Жизнь меняется: Росстат актуализировал набор товаров и услуг для расчёта индекса потребительских цен на 2026 год

Ежемесячный расчёт индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2026 году будет основан на 558 позициях (в 2025 году - 556). Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на анализе динамики цен на 110 товаров и услуг (в 2025 году - 109).

Как сообщает пресс-служба Росстата, ежегодный пересмотр набора товаров и услуг позволяет точнее учитывать реальную структуру потребительских расходов российских домохозяйств при отражении инфляционных процессов в РФ. Набор неизменен в течение года - это обязательное условие методологии для сопоставимости цен общей корзины.

В набор для ежемесячного наблюдения включены позиции: печень птицы, помада, жидкие средства для стирки. В отдельную позицию в наблюдении выделен кефир. В перечень также вошли компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки.

С учётом рекомендаций Минздрава России и данных о наибольших объёмах продаж обновлён список лекарственных препаратов: исключены 8 наименований, а включены 7 новых.

Для увеличения масштабов наблюдения упрощены и унифицированы названия ряда позиций. Так, наименования одежды (мужской костюм-двойка, мужская рубашка, женское зимнее и демисезонное пальто) приведены без детализации по типу ткани. Аналогично в перечне медикаментов торговые наименования заменены на международные непатентованные.

Из набора исключены товары и услуги, утратившие актуальность для широкого потребления. Среди них стационарный телефонный аппарат, услуги по замене элементов питания в наручных часах и детализированные тарифы на междугородную телефонную связь (их заменила общая позиция). Также исключены дезинфицирующее средство для поверхностей и санитарно-гигиеническая маска, включенные в наблюдение в 2021 году в связи с глобальной пандемией коронавируса COVID-19.