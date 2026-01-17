КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.01.26 14:00

Жизнь меняется: Росстат актуализировал набор товаров и услуг для расчёта индекса потребительских цен на 2026 год

Ежемесячный расчёт индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2026 году будет основан на 558 позициях (в 2025 году - 556). Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на анализе динамики цен на 110 товаров и услуг (в 2025 году - 109).

Как сообщает пресс-служба Росстата, ежегодный пересмотр набора товаров и услуг позволяет точнее учитывать реальную структуру потребительских расходов российских домохозяйств при отражении инфляционных процессов в РФ. Набор неизменен в течение года - это обязательное условие методологии для сопоставимости цен общей корзины.

В набор для ежемесячного наблюдения включены позиции: печень птицы, помада, жидкие средства для стирки. В отдельную позицию в наблюдении выделен кефир. В перечень также вошли компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки.

С учётом рекомендаций Минздрава России и данных о наибольших объёмах продаж обновлён список лекарственных препаратов: исключены 8 наименований, а включены 7 новых.

Для увеличения масштабов наблюдения упрощены и унифицированы названия ряда позиций. Так, наименования одежды (мужской костюм-двойка, мужская рубашка, женское зимнее и демисезонное пальто) приведены без детализации по типу ткани. Аналогично в перечне медикаментов торговые наименования заменены на международные непатентованные.

Из набора исключены товары и услуги, утратившие актуальность для широкого потребления. Среди них стационарный телефонный аппарат, услуги по замене элементов питания в наручных часах и детализированные тарифы на междугородную телефонную связь (их заменила общая позиция). Также исключены дезинфицирующее средство для поверхностей и санитарно-гигиеническая маска, включенные в наблюдение в 2021 году в связи с глобальной пандемией коронавируса COVID-19.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровой скачок в метрологии: hh.ru выявил новые требования в вакансиях метрологов по СЗФО
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Мурманск-Казань. 1000 и 1 удовольствие». Специальный репортаж (12+)21:50«Ритм сердца». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Жизнь меняется: Росстат актуализировал набор товаров и услуг для расчёта индекса потребительских цен на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,28 рубля, доллар потерял 69 копеек-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»