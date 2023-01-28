«Жизнь, опалённая блокадой»: областной художественный музей приглашает на кинопоказ

Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур

Глеб

Объясните пожалуйста, зачем называть свои, русские проекты иностранными словами??????? Это мода такая или специально против русского языка? У нас что, в русском языке слов мало??? Иногенты стараются?