Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 08:30
«Жизнь, опалённая блокадой»: областной художественный музей приглашает на кинопоказ
«Жизнь, опалённая блокадой» – короткометражный фильм, основанный на личных воспоминаниях Людмилы Васильевны Кисель-Загорской – жителя блокадного Ленинграда, ветерана педагогического труда, почётного жителя №1 муниципалитета «Горелово», члена попечительского совета межрегиональной общественной организации «Здоровая страна».
Как сообщает vk.com/murmanculture, показ пройдёт в рамках работы выставки «Блокада Ленинграда. 1941-1943» из собрания московского Мультимедиа Арт музея и приурочен к годовщине снятия блокады Ленинграда.
Зрителей ждут 29 января в 15.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея. Вход свободный.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
Глеб
27.01.23 20:26
Объясните пожалуйста, зачем называть свои, русские проекты иностранными словами??????? Это мода такая или специально против русского языка? У нас что, в русском языке слов мало??? Иногенты стараются?
Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 8909561- ХХХХ* * - купюры внесла редакция.
-Скоро в эфире14:30«Лига пингвинов». Полнометражный мультфильм (0+)15:45Городские хроники (6+)16:00«Граффити церкви Спаса на Нередице». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Какие льготы предлагают сотрудникам работодатели СЗФО и насколько планируют повысить зарплаты в 2023 году-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 21 копейку, евро подрос на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным