«Жизнь, отданная Северу…»: вечер, посвящённый 90-летию писателя Виталия Семеновича Маслова

1 сентября в 17.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится вечер памяти Виталия Семеновича Маслова, писателя, общественного деятеля, почётного гражданина города-героя Мурманска.

Виталий Семенович знаком многим мурманчанам как прекрасный писатель, автор повестей о своей малой родине, жизни поморской деревни и природе Севера. Благодаря его общественной деятельности состоялся первый Славянский ход, Мурманск получил в подарок от Болгарии прекрасный памятник Кириллу и Мефодию, который украшает наш город не один десяток лет.

Как сообщает vk.com/murmanculture, мероприятие начнётся на Аллее писателей, где состоится возложение цветов к памятному мемориальному бюсту В.С. Маслова.

Продолжится встреча в центре краеведения и страноведения, где состоится премьера документального фильма «Только любовью…Памяти В.С. Маслова», подготовленного на основе архивных документов из личных фондов писателей В.С. Маслова и Д.В. Коржова. Картину представит собравшимся её автор - главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области А.В. Мартынов.

На вечере памяти выступят также председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов, начальник отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев, ответственный секретарь Мурманского отделения Союза писателей России Марина Чистоногова (Доценко) и другие. (12+)

