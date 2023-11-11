Жизнь полна неожиданностей! «Сочельник в Манхэттене» тому подтверждение

«Сочельник в Манхэттене» - комедийный детектив в двух действиях на основной сцене Мурманского областного драматического театра ждёт вас уже в эти выходные. Спектакль состоится 12 ноября в 19.00.

Как пишет vk.com/murmandrama, жизнь полна неожиданностей. Кори, успешный адвокат, вряд ли могла предположить, что проведёт сочельник в компании с агентом ФБР, «киллером» и странной семейной парой.

Хотя участникам событий не до веселья, спектакль смешной. Обстоятельства детективного сюжета привносят остроту в действие и создают атмосферу, которая обнажает чувства, разрушает тайны...

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Раданович; артисты - Анна Будовская, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Мария Лобова, Александр Покатнёв, Артём Пономарёв.

Автор сценария В. Денисов, режиссёр-постановщик Никита Ковалев. Художник-постановщик Алексей Уланов (г. Санкт-Петербург).

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457249826%2Fwall-623014_13906