Жизнь после пожара: Народный фронт добивается незамедлительного расселения аварийного дома на ул. Сполохи в Мурманске

Запах гари в подъезде, закопченные стены и потолок, разрушенные потолочные перекрытия, частично холодные батареи – таковы современные реалии жильцов дома №6 по ул. Сполохи в Мурманске.

Почти восемь лет назад здание, построенное ещё в 1935 году, признали аварийным, а совсем недавно на чердачном этаже произошёл пожар.

Представители президентского движения обратились в прокуратуру Мурманской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и помочь людям, живущим в невыносимых условиях, защитить их права.

Активисты Народного фронта посетили дом спустя неделю после трагедии: подъезды были залиты, штукатурка и краска осыпались. Жильцы рассказали: пока боролись с огнем, повредили трубу с горячей водой. В итоге досталось и квартирам: обои частично отошли, появились плесень и запах сырости, возникли проблемы с электричеством.

«В ванной комнате одной из квартир мы обнаружили дыры в полу. Очевидно, что мыться там нельзя – душевая кабина стояла в коридоре. Деревянные половицы кривые, а сквозь трещины можно наблюдать за хвостатыми соседями, живущими в подвале. Вход в подъезды и лестницы – вообще отдельная история. Не понимаю, как вообще можно здесь жить, а ведь расселение запланировано лишь на 2024 год», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Анна Калита.

А пока власти тянут с расселением, дом продолжает рушиться, и находиться внутри становится всё опаснее. Представители Народного фронта держат ситуацию на контроле.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.