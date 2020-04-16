Жизнь торопит депутатов

Сегодня состоится внеочередное заседание Мурманской областной Думы. Это уже второе внеплановое заседание в текущем месяце. Депутаты намерены рассмотреть главные вопросы, продиктованные ситуацией с пандемией. В повестке дня всего шесть вопросов.

Один из них связан с внесением изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который будет рассматриваться в первом чтении.

А вот для предпринимательского сообщества региона важно, чтобы депутаты как можно скорей приняли проекты законов Мурманской области № 284-6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области»; № 285-6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и № 286-6 «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О налоге на имущество организаций». Сегодня они будут рассматриваться тоже в первом чтении.