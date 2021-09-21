«Жизнь у моря» - в Умбе отметили День посёлка

В прошедшее воскресенье в Умбе отметили День посёлка. По доброй традиции накануне и в день праздника руководители района посетили почётных граждан Умбы, Терского района и Мурманской области.

Основные мероприятия состоялись на площади у Дома культуры, где были развернуты многочисленные площадки. Так, мастера из Умбы, а также Кандалакши, Апатитов и других заполярных городов представили свои работы на выставке-ярмарке народного творчества. На площадке «На севере жить – селёдку ловить» гости праздника могли приобрести рыбную продукцию местного производства: вяленую и копченую селедку, горбушу холодного и горячего копчения, блюда из рыбы, выпечку. Состоялся конкурс пекарей и кондитеров. Для самых маленьких гостей праздника работал парк аттракционов. В рамках акции «Миска добра» был организован сбор корма для приюта для животных «Белкин дом». На сцене у Дома культуры состоялось театральное представление «Жизнь у моря», звучали фольклорные песни Терского берега.

В своём приветственном слове на открытии праздника глава администрации Терского района Наталия Самойленко поблагодарила умбян за преданность малой родине, душевную щедрость и трудолюбие и вручила благодарственные письма администрации Терского района лучшим работникам предприятий и организаций, а также северянам, создающим летопись Терского берега в группах в социальных сетях. Крепкого здоровья и благополучия, бодрости, оптимизма и успехов во всех начинаниях пожелал жителям поселка глава Терского района Геннадий Попов. Он также наградил общественников и волонтеров. Глава Умбы Рамиля Хайруллина поздравила десять семейных пар-юбиляров, которые прожили в браке 50 и 60 лет.

Также в ходе праздника прозвучали поздравления коллективу и воспитанникам детского сада №3 «Солнышко» в связи с 65-летием учреждения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в дневной концертной программе приняли участие вокальные и танцевальные коллективы Умбы, Апатитов и Кировска. Вечером состоялось выступление коллектива «Народный артист» из Кандалакши. Праздник завершился фейерверком.