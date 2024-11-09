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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.24 08:40

Жизнь в ожидании чуда, или «Женитьба Бальзаминова» в областном театре кукол

Мурманский областной театр кукол приглашает горожан и гостей областного центра 16 ноября в 16.00 на спектакль-участник Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена» «Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н. Островского.

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, это постановка по пьесе «За чем пойдёшь, то и найдёшь» из драматургической трилогии о мечтательном и бедном чиновнике Мише Бальзаминове. Мотив счастливого случая пронизывает всю трилогию.

Бальзаминов, как большой ребёнок, от жизни ждёт только праздников, лакомств и сюрпризов. Он хочет счастья, и это счастье он видит в женитьбе. Жениховство, поиски богатой невесты становятся для Миши своего рода профессией. А здесь важен случай, счастливое стечение обстоятельств: «Что служить-то! Много ли я выслужу? А тут вдруг зацепишь мильон».

Миша Бальзаминов живёт в ожидании чуда и, как сказочный Иванушка-дурачок, постоянно ходит «за счастьем», прохаживаясь под окнами очередной богатой невесты в надежде на «чудо». В духе народной сказочной традиции герой проходит испытания, и после очередного конфуза Бальзаминов (опять же случайно) попадает прямо в объятья купеческой вдовы Белотеловой, где его ожидает грядущая счастливая развязка - женитьба на богатой невесте.

В спектакле использованы разные системы кукол. Постановочными и художественными средствами отражён перевернутый и дурашливый мир Бальзаминова. Зрителей ждёт погружение в мир народной культуры и фольклора. (12+)

 

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-212220525_457240570%2Fwall-11868529_11725

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