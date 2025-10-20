Обещанного три года ждут: к 2028 году средняя пенсия в РФ превысит 30 тысяч рублейЗаполярным предпринимателям доступна субсидия до 600 тысяч рублей на общественно значимую деятельность
Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги»

Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» доступна на госуслугах для жителей Мурманской области. Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. 

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации, – это комплексное решение вопроса: без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – объяснил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

Сервис был запущен в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Дмитрий Григоренко, и реализован благодаря национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Новая жизненная ситуация позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, помогает определить, какой вид налогового вычета возможно получить. Так, если в течение года у человека были расходы на лечение, обучение или спорт, он может обратиться за социальным налоговым вычетом.

За имущественным вычетом обращаются граждане, которые продавали либо покупали жилую недвижимость, а люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения.

Налогоплательщики с детьми и льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты.

Напомним, на портале «Госуслуги» действует целый каталог, в котором собраны доступные жизненные ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 госуслуг, связанных тематикой.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555355/#&gid=1&pid=1

