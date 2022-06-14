Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского Луганской Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолёт Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области. Также сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Гусаровка, Большие Проходы, Малая Камышеваха Харьковской области, Апостолово Днепропетровской области, Донецк, Левковка, Яковлевка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, перехвачены: украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Вернополье Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районах населенных пунктов Донецк, Александровка Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики и Сухая Каменка Харьковской области.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 202 самолёта, 131 вертолёт, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями.
Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться.
Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.
Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.
В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину.
В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих.
Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.
Фото и видео: https://vk.com/mil