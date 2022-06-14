Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолёт Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области. Также сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Гусаровка, Большие Проходы, Малая Камышеваха Харьковской области, Апостолово Днепропетровской области, Донецк, Левковка, Яковлевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачены: украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Вернополье Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районах населенных пунктов Донецк, Александровка Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики и Сухая Каменка Харьковской области.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 202 самолёта, 131 вертолёт, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники.

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В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями.

Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться.

Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.

В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину.

В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих.

Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.

Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.

Фото и видео: https://vk.com/mil