Журнал «Наш современник» опубликовал произведения сразу двух мурманчан

Первый в этом году номер легендарного литературного журнала «Наш современник» опубликовал произведения сразу двух мурманчан – Николая Колычева и Дмитрия Коржова.

Для ушедшего из жизни пять лет назад Николая Колычева масштабная подборка, которую опубликовал столичный журнал, стала первой отдельной публикацией в центральной печати. Литературоведческий материал о поэте Колычеве написал другой наш земляк — Дмитрий Коржов, для которого эта публикация тоже стала первой в «Нашем современнике».

Серию публикаций заполярных авторов, членов Союза писателей России в журнале, открыл председатель областной организации Илья Виноградов, большая поэтическая подборка, которая увидела свет в прошлом году. Предполагается, что в ближайших номерах увидят свет стихи оленегорца, члена Союза писателей России Александра Рыжова и новый роман Дмитрия Коржова.

Публикации литераторов Кольского Заполярья в ведущих литературных изданиях страны стали возможны во многом благодаря активной работе Мурманского отделения Союза писателей России. В частности, экспертами проводимого писателями при поддержке правительства Мурманской области литературного фестиваля «Капитан Грэй» в минувшем году стали редакторы отдела поэзии и отдела критики «Нашего современника» Карина Сейдаметова и Андрей Тимофеев.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в прошлом году региональный Союз писателей России получил поддержку областного Минкульта в рамках субсидии творческим союзам. В этом году заявки на получение гранта принимаются до 3 марта, все подробности о конкурсе можно найти на сайте Министерства культуры.

Фото Дмитрия КОРЖОВА: https://gov-murman.ru