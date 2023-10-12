Журналист Юрий Банько, занявший третье место в Международном медиаконкурсе «Энергия пера», благодарит «Арктик-ТВ»

Всегда хочется быть первым, лучшим. Но и третье место в номинации «Лучшая статья об энергетике в региональной прессе» Международного медиаконкурса «Энергия пера», который проводила Ассоциация «Глобальная энергия» - хороший результат, с учётом того, что на него были присланы журналистские работы из 23 стран, представляющих Азию, Африку, Ближний Восток, Европу и Латинскую Америку и 26 регионов России.

«Спасибо сайту телеканала «Арктик-ТВ» за публикацию моих статей», - пишет в редакцию журналист Юрий Банько, - одна из которых принесла мне третье место в конкурсе».

В состав жюри конкурса вошли представители крупнейших медиахолдингов, телеканалов, информационных агентств и деловых изданий. Имена победителей были объявлены на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходил в Москве 11–13 октября 2023 года. Награды вручили заместитель председателя правительства России Александр Новак и заместитель руководителя администрации Президента России пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Церемония награждения состоялась при участии Сергея Брилева, президента ассоциации «Глобальная энергия», которая выступила организатором конкурса.

Как сообщает Юрий Тимофеевич, в гостинице он встретил земляков – Елену Белкину и Сергея Корнакова, которые заняли первое место в номинации «Лучший региональный сюжет на телевидении».

Если не считать Москву, то только один регион – Мурманскую область представляли журналисты, победители в двух номинациях.

Бороться за призовые места в номинациях со СМИ федерального уровня сложно. Об этом говорят данные по участникам, которые заняли призовые месте. Номинация «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе» - 1-е место у «Российской газеты», 2-е место – «Известия», 3-е место – «Коммерсант». В номинации «Лучшая статья об энергетике от информационного агентства» 1-е место у ТАСС, второе - у РИА «Новости», третье – «Интерфакс».

Фото предоставлено Ю.Т. БАНЬКО.