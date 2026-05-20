Журналистов Мурманской области приглашают представителей СМИ принять участие в IX Всероссийский конкурс «Созидание и развитие»

До 30 июня будет проходить приём заявок на IX Всероссийский конкурс для журналистов и блогеров «Созидание и развитие». Организаторы приглашают к участию официально зарегистрированные средства массовой информации, а также владельцев персональных страниц и каналов в социальных сетях, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре.

В этом году впервые за девять лет проведения конкурса введена отдельная номинация для блогеров, что подчёркивает растущую роль авторов социальных медиа в освещении тем развития городской среды и инфраструктуры.

Цель конкурса – поощрить освещение передовых практик в сфере жилищного и дорожного строительства, развития инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также повысить информированность граждан о происходящих изменениях в этих сферах.

«Труд представителей СМИ крайне важен. Именно благодаря им люди узнают об актуальной ситуации, изменениях и нововведениях. Для отрасли строительства и ЖКХ, которая формирует значимый вклад в развитие экономики страны и повышение качества жизни граждан, крайне важна своевременная, объективная и точная коммуникация с аудиторией. Конкурс «Созидание и развитие» даёт нам возможность поблагодарить тех, кто вносит свой вклад в освещение результатов отрасли, и напомнить всем о важности работы журналистов», - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

