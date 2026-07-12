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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.26 18:00

Журналистов Мурманской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Многоликая Россия»

Открыт приём заявок на XVII Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» – один из крупнейших проектов страны, посвящённых освещению межнационального и межконфессионального диалога.

Организатором конкурса выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Приём заявок стартовал 11 июня и продлится до 1 сентября 2026 года.

Конкурс проводится по 11 направлениям, охватывающим все виды медиа:

-        Гран-при;
-        Цикл телесюжетов;
-        Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм);
-        Цикл радиопередач (репортажей);
-        Цикл публикаций в печатных изданиях;
-        Цикл материалов в Интернет-СМИ;
-        Детско-юношеские проекты в СМИ;
-        Лучший проект в цифровых медиа, посвящённый межкультурному диалогу;
-        Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов РФ;
-        Серия фоторабот: национальные праздники народов России;
-        Лучшее освещение в СМИ вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений.

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами: Гран-при – 500000 рублей;  1 место – 100000 рублей;  2 место – 80000 рублей; 3 место – 50000 рублей.

К участию приглашаются журналисты, сотрудники средств массовой информации, блогеры и все, кто создаёт контент на тему межнационального и межконфессионального диалога, сохранения традиционных ценностей и культурного многообразия России.

Положение конкурса и дополнительная информация размещены на официальном сайте Агентства.

Телефон для справок 8(843)570-31-12.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, конкурс «Многоликая Россия» – это возможность заявить о себе на всероссийском уровне, внести вклад в укрепление единства народов России и показать уникальность культурного многообразия нашей страны через средства массовой информации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570988/#&gid=1&pid=1

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PetrovihGV
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