Журналистов Мурманской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Многоликая Россия»

Открыт приём заявок на XVII Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» – один из крупнейших проектов страны, посвящённых освещению межнационального и межконфессионального диалога.

Организатором конкурса выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Приём заявок стартовал 11 июня и продлится до 1 сентября 2026 года.

Конкурс проводится по 11 направлениям, охватывающим все виды медиа:

- Гран-при;

- Цикл телесюжетов;

- Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм);

- Цикл радиопередач (репортажей);

- Цикл публикаций в печатных изданиях;

- Цикл материалов в Интернет-СМИ;

- Детско-юношеские проекты в СМИ;

- Лучший проект в цифровых медиа, посвящённый межкультурному диалогу;

- Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов РФ;

- Серия фоторабот: национальные праздники народов России;

- Лучшее освещение в СМИ вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений.

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами: Гран-при – 500000 рублей; 1 место – 100000 рублей; 2 место – 80000 рублей; 3 место – 50000 рублей.

К участию приглашаются журналисты, сотрудники средств массовой информации, блогеры и все, кто создаёт контент на тему межнационального и межконфессионального диалога, сохранения традиционных ценностей и культурного многообразия России.

Положение конкурса и дополнительная информация размещены на официальном сайте Агентства.

Телефон для справок 8(843)570-31-12.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, конкурс «Многоликая Россия» – это возможность заявить о себе на всероссийском уровне, внести вклад в укрепление единства народов России и показать уникальность культурного многообразия нашей страны через средства массовой информации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570988/#&gid=1&pid=1