Журналистов Мурманской области приглашают принять участие во втором конкурсе «Север на уровне сердца» памяти Николая Бакшевникова

Министерство информационной политики Мурманской области приглашает представителей СМИ принять участие во втором журналистском конкурсе «Север на уровне сердца», посвященном памяти почетного гражданина Мурманской области, известного журналиста Николая Александровича Бакшевникова.

На конкурс принимаются творческие работы, опубликованные в печатных СМИ, на новостных сайтах и в сетевых изданиях, переданные по теле- и радиоканалам в период с 1 января 2021 года по 1 ноября 2021 года.

В этом году подать заявку можно в номинациях «Лучшая телевизионная программа (сюжет)», «Лучшая радиопрограмма (сюжет)», «Лучшая газетная (журнальная) публикация», «Лучшая публикация на новостном сайте или в сетевом издании» по темам:

– Реализация национальных проектов в Мурманской области;

– Популяризация образования на Севере и подготовка кадров для Арктики;

– Реализация проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях;

– Гражданские и общественные инициативы, волонтерская и благотворительная деятельность;

– Популяризация профессии медицинского работника и пропаганда здорового образа жизни;

– Арктические преференции. Развитие малого и среднего предпринимательства на Севере;

– Профилактика и борьба с проявлениями экстремизма и терроризма в молодёжной среде;

– Профилактика употребления наркотических веществ;

– Внедрение цифровых технологий для повышения качества жизни населения;

– 80-летие начала Великой Отечественной войны;

– Безопасность дорожного движения;

– Развитие туризма на Кольском Севере.

Авторы творческих работ могут направить пакет документов до 1 ноября включительно по адресу электронной почты mininform@gov-murman.ru, указав в теме письма «Конкурс _тема _ФИО».

Ознакомиться с требованиями к оформлению конкурсных заявок и информацией о сроках проведения конкурса можно на сайте Министерства информационной политики Мурманской области в разделе «Конкурсы для СМИ», а также по телефону 8 (8152) 487-863, контактное лицо – Наталья Линкевич.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс «Север на уровне сердца» впервые организован министерством информационной политики Мурманской области в 2020 году. Всего на рассмотрение экспертной комиссии было подано почти 200 творческих работ, посвященных судьбам известных и выдающихся земляков, истории родного края, волонтерской деятельности и гражданским инициативам, профессии медицинского работника, развитию малого и среднего предпринимательства на Севере, образованию и другим важным темам. Победителями и призерами стали 36 человек – представители печатных, электронных СМИ, новостных сайтов и сетевых изданий региона.