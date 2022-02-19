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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.22 13:00

Жюри конкурса на разработку концепции Парка Победы в Мурманске приступило к выбору финалистов

Вчера в онлайн-формате проходило заседание жюри конкурса на разработку концепции Парка Победы в Мурманске, в ходе которого выбирали финалистов. Членов жюри приветствовала заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«Этот проект очень важен для каждого жителя Мурманской области. Ведь территория, на которой появится парк, – не просто место для прогулок и отдыха. Это место памяти. Во время Великой Отечественной войны на сопке Зелёный мыс располагались зенитные орудия, которые защищали Мурманск от налётов вражеской авиации. Парк Победы должен стать новой точкой притяжения, которая объединит разные поколения, сохранит народную память о подвиге и подарит радость общения жителям и гостям города.  Кроме того, Зеленый мыс – единственная территория подобного масштаба в городской черте, где сохранилась в первозданном виде заполярная флора. Важно сохранить этот уголок природы для будущих поколений», – подчеркнула вице-губернатор.

Жюри возглавляет председатель градостроительного совета Мурманска Светлана Пионковская. В составе судейской команды представители органов власти Мурманской области и Мурманска, специалисты в сфере архитектуры, ландшафтного проектирования и благоустройства общественных пространств, эксперты в области культурной политики и событийного программирования, представители общественных организаций. Всего 17 человек, 10 из них – наши земляки.

Напомним, участие в конкурсе принимают 24 российские компании, но лишь 5 из них смогут продолжить борьбу за право создать концепцию Парка Победы для северян, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440514/#&gid=1&pid=1

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