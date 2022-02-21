Жюри Всероссийского конкурса на разработку концепции развития территории «Парка Победы» в Мурманске определило пятёрку финалистов

Участников оценивали по нескольким критериям: релевантность и статус представленных в портфолио проектов, содержание эссе и предлагаемая идея развития территории «Парка Победы».

«Одна из самых значимых территорий города – Зелёный мыс, на котором расположен памятник «Алёша». С архитектурной и градостроительной точек зрения – это главный акцент территории, который должен, безусловно, им оставаться. Участок, предполагаемый к проектированию, довольно велик, имеет сложный рельеф и является зоной особого использования территории. Нельзя забывать, что это часть городской среды, которую необходимо увязать с существующей транспортно-пешеходной сетью. Я очень надеюсь, что выбранные нами финалисты предложат интересные и реализуемые проекты. Мы со своей стороны, как мурманчане, обязуемся активно участвовать в процессе, давать свои предложения, исходя из нашего опыта и возможностей», – отметила председатель жюри конкурса, председатель градостроительного совета Мурманска Светлана Пионковская.

После подробного обсуждения члены жюри остановило свой выбор на следующих участниках:

- Консорциум под лидерством ООО «Архитектурная мастерская Лызлова «АМЛ» (Москва, Россия), в состав которого вошло Творческое объединение «Свобода» (Москва, Россия);

- ООО «АР ДЕКО». Проектная группа «Территория Север» (Петрозаводск, Россия);

- Консорциум под лидерством TOBE architects (Санкт-Петербург, Россия), в состав которого вошла Openfabric (Роттердам, Нидерланды);

- ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург, Россия);

- Консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург, Россия), в состав которого вошли Kvorning Design (Копенгаген, Дания), Студия «CLEVERS» (ИП Ильина Анна Сергеевна) (СанктПетербург, Россия).

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, конкурсные предложения финалисты должны будут представить до 11 апреля. Далее, в соответствии с регламентом, проекты пройдут техническую экспертизу. После этого для жителей региона будет организовано онлайн-голосование. Итоговое заседание жюри состоится 28 апреля.

Напомним, конкурс стартовал 18 января 2022 года при поддержке Правительства Мурманской области, его организаторами являются Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области и АНО «Центр городского развития Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440722/#&gid=1&pid=1