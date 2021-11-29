Зима досрочно пришла на Кольский полуостров с сильными морозами

Минувшая ночь в Заполярье стала самой холодной с начала метеорологической зимы этого года. Об этом сообщает ИА «СеверПост», ссылаясь на информацию на паблике «Погода в Мурманске». Как отмечают в группе, столбик термометра в Туманном и Ловозере приблизился к -35°.

«Мурманск дошёл до -19°, аэропорт в Мурмашах даже за счёт лёгкого дуновения ветра сравнялся с городом. Ветер перемешал скопившийся внизу холодный воздух и там температура за три часа «прыгнула» с -30° до -20°»

А как сообщает Мурманское УГМС, ночью и в первой половине дня 29 ноября 2021 года в центральных районах Мурманской области отмечался сильный мороз, минимальная температура воздуха -35-37°.

Из-за этого, например, в Мончегорске в понедельник отменили школьные занятия.

Как сообщает администрация муниципалитета, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Мончегорске 29 ноября отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1 по 11 классы включительно.

В Мурманске со 2 декабря вносятся изменения в организацию работы школ. С четверга общеобразовательные учреждения перейдут на сокращённый режим на период полярной ночи.

Новое расписание вводится на основании постановления Главного государственного санитарного врача Мурманской области «Об утверждении и введении «Гигиенических требований к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья».