Зима на подходе, а в Мурманске началась подготовка к озеленительной кампании 2026 года

Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» приступили к высадке почти 15 тысяч луковиц тюльпанов, которые украсят городские клумбы следующим летом, создав яркие и радостные акценты для жителей и гостей Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, цветочные композиции из тюльпанов сортов Апельдорн Дарвина (красный), Биг Чиф Дарвина (розовый), Касия триумф (розовый) и Ворлд Фаворит Дарвина (оранжевый) будут расположены в трёх округах областного центра. Полюбоваться ими мурманчане смогут у здания управления Первомайского административного округа, где планируется высадить 5945 луковиц; рядом со стелой «Город-герой Мурманск», где специалисты высадят сразу 9000 луковиц, а также у озера Семёновского, где появятся 12500 цветущих растений.

Для третьей площадки цветы будут выращены специалистами Полярной опытной станции филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Ивановича Вавилова на собственных площадках и пересажены после формирования бутонов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31327&page=1