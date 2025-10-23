Зима не за горами: состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области

Заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов провёл заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В ходе совещания участники обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности людей на водных объектах Мурманской области в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов, в период лавинной опасности в 2025 – 2026 годах и другие вопросы.

«Администрациям муниципальных образований рекомендуется установить сроки ограничений выхода на лёд водоёмов в периоды его становления и интенсивного таяния, обеспечить установку знаков безопасности, организовать патрулирование водоёмов, провести профилактику среди школьников и родителей, согласовать силы и средства для обеспечения безопасности при проведении крещенских купаний», – указал Артем Николаевич.

Также решением комиссии даны рекомендации и поручения. В частности, руководителям туристических фирм рекомендовано постоянно учитывать и регистрировать туристические группы в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области, организации, управляющие горнолыжными комплексами, обязаны своевременно получать информацию о лавинах, а местные администрации должны вести профилактическую работу и информировать население о возможности их схода.

«Я настоятельно рекомендую всем заинтересованным лицам отнестись со всей ответственностью к запланированным мероприятиям, чтобы исключить любые риски для жизни и здоровья жителей Заполярья», – подчеркнул Артем Долгов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555706/#&gid=1&pid=4