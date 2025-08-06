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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.25 11:00

Зима не за горами: в фокусе внимания ЗАТО Мурманской области

Областная комиссия продолжает отслеживать ход подготовки региона к отопительному сезону 2025/2026 годов. В фокусе внимания ЗАТО Мурманской области.

Так, в Заозерске АО «МЭС» ведёт масштабную замену теплосети, включая участки от улицы Колышкина до улицы Флотская общей протяжённостью 1027 метров. На котельной выполняются регламентные работы по ремонтам основного и вспомогательного оборудования.

В ЗАТО Видяево основные работы на объектах и жилищно-коммунальной инфраструктуры также ведутся по графику.

Ремонтные работы проводятся и в ЗАТО Александровск. Так, на котельной в Полярном проходит ремонт резервуаров, электродвигателей, системы рециркуляции, насосов и автоматизированной системы контроля. В Снежногорске ремонтируют дымовые трубы, котлы, а также внедряют автоматизированную систему учёта. В Гаджиево меняют вспомогательное оборудование, ремонтируют мазутопровод и паровые котлы.

Активная подготовка к зиме идёт в Печенгском муниципальном округе. В Никеле проходит замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, а также ремонт основного и вспомогательного оборудования на котельной. В Заполярном обновляют мазутные резервуары, идёт ремонт парового котла, оборудования химочистки воды.

На 11 объектах теплоснабжения ЗАТО г. Североморск, в том числе по программе «Реновация ЗАТО», ведутся работы на основном и вспомогательном оборудовании. Кроме этого, обновляются здания котельных, дымовые трубы, склады ГСМ, участки теплосети.

«Мы понимаем особую значимость качественной подготовки объектов жизнеобеспечения населения в закрытых территориально-административных образованиях, где дислоцируются наши воинские формирования. Это требует особого внимания и постоянного мониторинга ситуации. Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области держит под строгим контролем ход проводимых мероприятий. Важно отметить, что работа организована в тесном взаимодействии с местными администрациями, предприятиями отрасли. Главам муниципальных образований важно внимательно следить за состоянием систем теплоснабжения и оперативно информировать министерство обо всех возникающих проблемах», − в завершении контрольных мероприятий подчеркнула и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, все мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры Мурманской области проходят в соответствии с планом развития региона «На Севере − жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551402/#&gid=1&pid=1

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