Зима подгоняет: депутаты флотской столицы контролируют качество и сроки выполнения запланированных работ

18 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Ольга Ефименко и Светлана Евтушенко проверили ход работ на возводимом в Городском парке новом спортивном объекте, который с нетерпением ждёт детвора – скейтпарк.

Отметим, что ежегодно в Североморске строятся новые и реконструируются социально значимые объекты: школы и детские сады, культурно-досуговые учреждения, спортивные и детские площадки, трапы и дороги. Все эти объекты находятся под постоянным контролем не только администрации, но и депутатского корпуса. Депутаты контролируют качество и сроки выполнения запланированных работ.

Поводом для депутатского рейда послужил срыв сроков завершения работ: они должны были закончиться 3 октября. Но, в процесс строительства вмешались непредвиденные обстоятельства – на месте возведения скейтпарка была болотистая местность, пришлось решать вопросы водоотведения, создания дренажной системы.

Руководитель проекта Дмитрий Пронцевич, представляющий Санкт-Петербургскую компанию ООО «Федераль», заверил депутатов в том, что в течение ближайших двух недель работы будут завершены. Запланированный объём работ выполнен на 80 процентов. Кроме бетонных дорожек и горок здесь появится шесть новых опор освещения, скамейки для зрителей. В конце этой недели будет осуществлена заливка бетона. Всего же на возведение скейтпарка затрачено 170 кубометров бетона.

Ещё одним долгожданным объектом, который вступит в строй в конце месяца, станут две автобусные остановки возле нового кладбища. Здесь ход работ проверили Евгений Алексеев, Евгения Гордеева и директор ГЦ ЖКХ Иван Гладских. В больше мере эти остановки ждали жители посёлка Малое Сафоново, которым приходилось пересаживаться с автобусов 105 маршрута в автобусы 101 маршрута. Вдоль дороги появились два заезда для автобусов, будут проложены тротуары, установлены остановочные павильоны, которые уже готовы, появится пешеходный переход.

Всего на обустройство остановок затрачено 2,4 миллиона рублей, ещё в 540 тысяч рублей из городского бюджета обошлись два остановочных павильона.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12951-dolgozhdannyy-obekt/#news-gal-8