Доставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символикаНа острове Кильдин в Баренцевом море завершил работу экологический взвод Северного флота
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.10.22 13:30

Зима подгоняет: депутаты флотской столицы контролируют качество и сроки выполнения запланированных работ

18 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Ольга Ефименко и Светлана Евтушенко проверили ход работ на возводимом в Городском парке новом спортивном объекте, который с нетерпением ждёт детвора – скейтпарк.

Отметим, что ежегодно в Североморске строятся новые и реконструируются социально значимые объекты: школы и детские сады, культурно-досуговые учреждения, спортивные и детские площадки, трапы и дороги. Все эти объекты находятся под постоянным контролем не только администрации, но и депутатского корпуса. Депутаты контролируют качество и сроки выполнения запланированных работ.

Поводом для депутатского рейда послужил срыв сроков завершения работ: они должны были закончиться 3 октября. Но, в процесс строительства вмешались непредвиденные обстоятельства – на месте возведения скейтпарка была болотистая местность, пришлось решать вопросы водоотведения, создания дренажной системы.

Руководитель проекта Дмитрий Пронцевич, представляющий Санкт-Петербургскую компанию ООО «Федераль», заверил депутатов в том, что в течение ближайших двух недель работы будут завершены. Запланированный объём работ выполнен на 80 процентов. Кроме бетонных дорожек и горок здесь появится шесть новых опор освещения, скамейки для зрителей. В конце этой недели будет осуществлена заливка бетона. Всего же на возведение скейтпарка затрачено 170 кубометров бетона.

Ещё одним долгожданным объектом, который вступит в строй в конце месяца, станут две автобусные остановки возле нового кладбища. Здесь ход работ проверили Евгений Алексеев, Евгения Гордеева и директор ГЦ ЖКХ Иван Гладских. В больше мере эти остановки ждали жители посёлка Малое Сафоново, которым приходилось пересаживаться с автобусов 105 маршрута в автобусы 101 маршрута. Вдоль дороги появились два заезда для автобусов, будут проложены тротуары, установлены остановочные павильоны, которые уже готовы, появится пешеходный переход.

Всего на обустройство остановок затрачено 2,4 миллиона рублей, ещё в 540 тысяч рублей из городского бюджета обошлись два остановочных павильона.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12951-dolgozhdannyy-obekt/#news-gal-8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)15,36% - годовая инфляция в Мурманской области в сентябре оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены на моторное топливо на конец III квартала выросли на 100,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 42 копейки, доллар ослаб на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МВД и Центробанк смогут в режиме онлайн обмениваться информацией о переводах, совершенных без согласия банковских клиентов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика