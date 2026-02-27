В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.26 12:30

Зима подкидывает темы для «коммунального часа» флотской столицы

Вчера во время «коммунального часа», который провёл глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, обсуждали ситуацию с уборкой и вывозом снега, а также теплоснабжением в посёлках.

Владимир Васильевич поручил комитету по развитию городского хозяйства наладить мониторинг фактического отсутствия отопления в квартирах для последующего перерасчёта платы.

«Особого внимания при этом требуют оба микрорайона п.г.т. Сафоново. В Сафоново-1 уже и теплотрассу отремонтировали, а до концевых домов теплоноситель доходит с недостаточными параметрами. Жду от поставщика ресурса, УК и КРГХ исправления ситуации», - отметил глава ЗАТО.

На личный контроль руководитель муниципалитета взял решение вопроса с отоплением детского осада на ул. Матросской и школы в Североморске-3.

«Дети должны заниматься в комфортных условиях. И речь не о предельно допустимых температурных значениях. Важно, чтобы в результате наладки теплоснабжения учреждений не похолодало в жилых домах».

На особом контроле - вопрос об отлове безнадзорных собак. Будут добиваться изменения режима работы бригад, чтобы они успевали отловить животных по сигналам от жителей.

На следующей неделе по прогнозу опять снегопад, а в некоторых дворах все ещё не устранены последствия предыдущего. График уборки дворов на следующую неделю будет скорректирован по результатам осмотра группой муниципального контроля.

«Переходим с управляющими организациями на юридический язык предписаний и санкций, - подчеркнул Владимир Евменьков. - Владельцы торговых объектов, с козырьков над входом в которые скопившийся снег сползает прямо на тротуары и проезды, также получат предписания об устранении нарушений».

Брустверы, образующиеся при расчистке дорожного полотна, затрудняют подход к остановочными павильонам и светофорным объектом. Подрядчику ещё раз будет указано на необходимость своевременной ручной уборки этих снежных образований, особенно в н.п. Щукозеро.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19379-kommunalnyy-chas-uborkoy-snega-teplosnabzhenie-poselkov/#news-gal-10

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:00«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сумма просроченной задолженности по заработной плате в России на конец января 2026 года снизилась-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Зима подкидывает темы для «коммунального часа» флотской столицы-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»