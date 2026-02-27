Зима подкидывает темы для «коммунального часа» флотской столицы

Вчера во время «коммунального часа», который провёл глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, обсуждали ситуацию с уборкой и вывозом снега, а также теплоснабжением в посёлках.

Владимир Васильевич поручил комитету по развитию городского хозяйства наладить мониторинг фактического отсутствия отопления в квартирах для последующего перерасчёта платы.

«Особого внимания при этом требуют оба микрорайона п.г.т. Сафоново. В Сафоново-1 уже и теплотрассу отремонтировали, а до концевых домов теплоноситель доходит с недостаточными параметрами. Жду от поставщика ресурса, УК и КРГХ исправления ситуации», - отметил глава ЗАТО.

На личный контроль руководитель муниципалитета взял решение вопроса с отоплением детского осада на ул. Матросской и школы в Североморске-3.

«Дети должны заниматься в комфортных условиях. И речь не о предельно допустимых температурных значениях. Важно, чтобы в результате наладки теплоснабжения учреждений не похолодало в жилых домах».

На особом контроле - вопрос об отлове безнадзорных собак. Будут добиваться изменения режима работы бригад, чтобы они успевали отловить животных по сигналам от жителей.

На следующей неделе по прогнозу опять снегопад, а в некоторых дворах все ещё не устранены последствия предыдущего. График уборки дворов на следующую неделю будет скорректирован по результатам осмотра группой муниципального контроля.

«Переходим с управляющими организациями на юридический язык предписаний и санкций, - подчеркнул Владимир Евменьков. - Владельцы торговых объектов, с козырьков над входом в которые скопившийся снег сползает прямо на тротуары и проезды, также получат предписания об устранении нарушений».

Брустверы, образующиеся при расчистке дорожного полотна, затрудняют подход к остановочными павильонам и светофорным объектом. Подрядчику ещё раз будет указано на необходимость своевременной ручной уборки этих снежных образований, особенно в н.п. Щукозеро.

