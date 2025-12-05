Зима подкинула снежку и тем для «коммунального часа» в администрации флотской столицы

В администрации ЗАТО г. Североморск вчера прошёл традиционный «коммунальный час». На повестке - отработка сигналов жителей после отключений и снегоуборочная кампания.

Как прозвучало во время совещания, в конце минувшей недели в связи с аварийными ремонтными работами на ТЦ-345 жители домов по зоне теплоснабжения «Верхняя Ваенга» остались без отопления и горячего водоснабжения. Возобновление подачи ресурса и перерасчёт размера платы за коммунальные услуги – справедливые вопросы жителей, с которыми они обратились в администрацию.

Как пояснил главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Алексей Садовников, причиной отключений стал высокий износ сетей. Наиболее аварийные 7 участков уже внесены в план работ на следующий год, соответствующие контракты с подрядчиками заключены. Что касается перерасчёта, он будет произведён автоматически и отразится в квитанциях за декабрь.

Глава муниципалитета попросил держать этот вопрос держать на особом контроле.

Также во время совещания обратили внимание управляющих организаций на необходимость усилить работу в части отработки обращений после длительных отключений.

- Повторюсь, эффективное взаимодействие с жителями – важный аспект ежедневной работы всех коммунальных служб, - подчеркнул Владимир Евменьков.

Ещё один вопрос, который подробно обсудили, - уборка дорог и домов в период снегопадов и оттепели.

- Прогноз погоды видели все, однако некоторые проигнорировали предупреждения. Напомню, расчистка подходов и подъездов к социальным объектам после снегопадов, подсыпка территорий должны проводиться с утра, в идеале до 8.00. Это всё прописано в Правилах благоустройства. За систематическое несоблюдение правил и муниципальные подрядчики, и управляющие организации будут привлекаться к административной ответственности, - отметил глава муниципалитета.

