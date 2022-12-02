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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.22 10:15

Зима пришла - цены на овощи и фрукты пошли вверх

В Магазинах Мурманской области с 22 по 28 ноября текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 6,0%), морковь (на 4,3), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,7), подсолнечное масло (на 1,5), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на куриные яйца (на 2,6%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

А по стране рост потребительских цен за неделю с 22 по 28 ноября, по оценке Росстата, составил 0,19%, а с начала месяца — 0,37%. При этом больше всего подорожали фрукты и овощи (огурцы и свекла на 12,06 и 2,54% соответственно) и стоимость полёта в самолете в салоне экономкласса — на 10,95%.

Как сообщается в отчёте статистического ведомства об оценке индекса потребительских цен, в общей сложности недельный рост цен на фрукты и овощи составил 2,9%. Из них максимальный рост цен зафиксирован на огурцы (+12,06%), столовую свеклу (+2,54%), морковь (+1,98%), помидоры (+1,62%), лук репчатый (+1,57%), картофель (0,86%), бананы (0,78%), капусту белокочанную (+0,73%) и яблоки (+0,24%).

Среди продовольственных товаров также подорожали печенье (+0,52%), консервы мясные для детского питания и мороженая рыба (+0,45%), сосиски и сардельки (+0,37%), молоко (+0,36%), свинина (+0,32%), сметана (+0,24%), творог (+0,22%), сухие смеси для детского питания (+0,2%), колбаса вареная (+0,21%), сыры сычужные (+0,18%). 

Из непродовольственных товаров выросли цены на дизельное топливо (+0,95%), шампуни (0,61%), пелёнки для новорожденных (0,55%), зубную пасту (0,51%).

Также увеличилась стоимость медикаментов и БАДов, в частности поливитаминов (+0,54%), противокашлевого препарата «Ренгалин» (+0,46%), анальгетиков (+0,33%), корвалола (+0,3%) и противовирусного лекарства «Эргоферон» (+0,17%).

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