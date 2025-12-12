Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.25 16:30

Зима пришла и праздник впереди: глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл традиционный «коммунальный час»

Вчера в администрации флотской столицы подробно обсудили механизм перерасчёта размера платы потребителям за время отсутствия коммунальных ресурсов.

Как пояснил главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Алексей Садовников, при отключениях, превышающих допустимую продолжительность перерывов, перерасчёт производится в беззаявительном порядке. Например, за ноябрь эта сумма составила свыше 988 тысяч рублей. Всю информацию по начислениям можно увидеть в квитанциях за ЖКУ.

На контроле – вопрос зимнего содержания территорий. Работу управляющих компаний в части уборки и посыпки дворов и контейнерных площадок ежедневно мониторит муниципальный контроль. Все нарушения фиксируются и затем соответствующие материалы направляются на рассмотрение административной комиссии. Так, по итогам последнего заседания управляющим организациям были выписаны штрафы на сумму свыше 200 тысяч рублей.

- Несмотря на то, что количество жалоб на уборку трапов на этой неделе фиксировалось меньше, вопросы к организации работ остаются. В частности, нередко уборка проходит без обработки противогололёдными материалами. Нужен комплексный подход. К тому же с 1 января начнёт действовать новый контракт (на 2026 год он разделён на несколько лотов), и все замечания должны быть учтены, - отметил Владимир Евменьков.

Важная задача на ближайшую неделю - графики дежурств на предстоящие выходные праздники. Дежурные бригады должны быть сформированы у всех управляющих и ресурсоснабжающих организаций, муниципальных подрядчиков, в администрации муниципалитета, а также в комитете по развитию городского хозяйства.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19086-dela-kommunalnye-3/

