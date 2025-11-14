Зима пришла: уборки дорог общего пользования и трапов начинать надо раньше

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вчера провёл еженедельное совещание с ресурсниками и управляющими организациями муниципалитета. Обсуждали вопросы поддержания порядка в МКД и на общественных территориях.

«Работе с обращениями жителей нужно уделять более тщательное внимание, - обратил внимание присутствовавших Владимир Евменьков. - Прошу управляющие компании пересмотреть свой подход и наладить коммуникацию».

Глава напомнил, что решение вопросов, волнующих северян, работа управляющих компаний - на губернаторском контроле. Во время оперативного совещания в правительстве всё чаще разбирают точечные проблемы жителей региона, и контроль в сфере ЖКХ - в приоритете.

Тесный контакт у управляющих организаций должен быть и с подрядчиками Фонда капитального ремонта, ведущими работы в наших МКД. Все сигналы от жильцов должны отрабатываться оперативно. Это касается всех вопросов, включая захламление придомовой территории. Подрядчикам ФКР уже выписано семь штрафов за оставленный мусор.

Наладка системы отопления через установку шайб в Сафоново-1 продолжается. Этот вопрос с контроля не снимают.

Глава муниципалитета рекомендовал пересмотреть график уборки дорог общего пользования - в условиях обильных снегопадов начинать утреннюю смену стоит раньше. Это касается и расчистки трапов.

