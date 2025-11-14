«Арктика — 2050: будущее начинается сегодня»: опубликована деловая программа международного форумаПраздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 15:30

Зима пришла: уборки дорог общего пользования и трапов начинать надо раньше

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вчера провёл еженедельное совещание с ресурсниками и управляющими организациями муниципалитета. Обсуждали вопросы поддержания порядка в МКД и на общественных территориях.

«Работе с обращениями жителей нужно уделять более тщательное внимание, - обратил внимание присутствовавших Владимир Евменьков. - Прошу управляющие компании пересмотреть свой подход и наладить коммуникацию».

Глава напомнил, что решение вопросов, волнующих северян, работа управляющих компаний - на губернаторском контроле. Во время оперативного совещания в правительстве всё чаще разбирают точечные проблемы жителей региона, и контроль в сфере ЖКХ - в приоритете.

Тесный контакт у управляющих организаций должен быть и с подрядчиками Фонда капитального ремонта, ведущими работы в наших МКД. Все сигналы от жильцов должны отрабатываться оперативно. Это касается всех вопросов, включая захламление придомовой территории. Подрядчикам ФКР уже выписано семь штрафов за оставленный мусор.

Наладка системы отопления через установку шайб в Сафоново-1 продолжается. Этот вопрос с контроля не снимают.

Глава муниципалитета рекомендовал пересмотреть график уборки дорог общего пользования - в условиях обильных снегопадов начинать утреннюю смену стоит раньше. Это касается и расчистки трапов.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18945-v-povestku-kommunalnogo-chasa-dobavilas-uborka-snega/#news-gal-4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:30«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)01:15«Красота внутри». Художественный фильм (16+)03:20«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар вырос почти на 53 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Зима пришла: уборки дорог общего пользования и трапов начинать надо раньше-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»