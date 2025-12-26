«Зима в Заполярье»: тематический раздел на портале «Наш Север» собрал главные зимние активности региона

Более 350 площадок, которые можно посетить в Мурманской области на новогодних каникулах и в зимние месяцы, собрал тематический раздел «Зима в Заполярье» на портале «Наш Север». Он призван раскрыть жителям и гостям региона все возможности зимнего отдыха в Кольском Заполярье, а также помочь погрузиться в атмосферу праздника.

Для удобной навигации раздел разбит на тематические блоки. Так, в блоках «Главные события зимы» и «Афиша» опубликована подробная информация о проводимых в регионе праздничных, культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях.

Ключевые точки притяжения собраны в разделе «Чем заняться и что посетить». Здесь же можно отправить персональное видеопоздравление от Деда Мороза – заполнить простую форму и получить уникальный ролик. Есть также новогодняя фотогалерея и раздел, посвящённый работе ярмарки «На Севере – тепло!».

На интерактивной карте обозначены катки, горки, елочные базары, лыжные трассы, точки отправки новогодней почты и другие площадки проекта «Зима в Заполярье». Отдельный блок посвящён традиционному конкурсу «Окно в Новый год» на лучшее новогоднее оформление окон домов и офисов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559874/#&gid=1&pid=1