Зима заходит в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 ноября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром на севере Республики Коми: местами пройдёт снег, температура воздуха составит -1-6°.

12 ноября наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклонической депрессии, а 13 ноября – активного циклона. смещающегося с Ботнического залива на Кольский полуостров. Ночью 12 ноября ожидается морозная погода с температурой воздуха -2-7°, при прояснениях -8-13°. Днём 12 ноября и в течение суток 13 ноября, с прохождением циклона и атмосферных фронтов, увеличится интенсивность осадков, местами усилится ветер, преобладающая температура воздуха составит от -3 до +2°.

Сегодня, 11 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на севере умеренный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха от -1-6°. Гололедица, утром и днем местами сильная.

12 ноября - ветер юго-восточный, восточный умеренный. Местами снег. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -8-13°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

13 ноября - ветер северо-восточный, восточный умеренный, днём местами сильный. Ночью снег, в отдельных районах сильный, днём временами снег, мокрый снег. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.