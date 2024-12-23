«Зимандра»: Мончегорск 2025 год откроет масштабным семейным фестивалем

С 6 по 7 января 2025 года в городе Мончегорске пройдёт самый масштабный семейный фестиваль «Зимандра», который соединит в себе традиции зимних гуляний с особенностями и колоритом Арктики.

На фестивале будет представлен множество локаций, где каждый сможет найти себе развлечение по душе. Самые смелые попробуют свои силы в турнире по подлёдной рыбалке и в чемпионате по юкигассену, где умения и стратегия станут ключом к победе.

Традиционные игры саамов, творческие мастер-классы, гастрономический фуд-корт, игры на ледяных инструментах, выступление творческих коллективов из самых разных уголков нашей страны, а также зимняя ярмарка с уникальными товарами и сувенирами.

Вы станете свидетелями установления двух рекордов России, которые войдут в историю и станут достоянием всех присутствующих, а также создадите иглу-деревню — чудо архитектуры изо льда и снега.

Изюминкой каждого вечера фестиваля станет выступление на главной ледяной сцене легендарного огненного коллектива.

Фестиваль «Зимандра» — это возможность не только отлично провести время, но и шанс окунуться в атмосферу дружбы, тепла и взаимопонимания.

С полной информацией и программой фестиваля можно ознакомиться в группе мероприятия в «VK»: Фестиваль «Зимандра»: https://vk.com/zimandra

Фото: https://vk.com/zimandra?z=photo-217142866_457240093%2Fcac690d890dec01cee