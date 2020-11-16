Зимне-весеннюю навигацию ледокол «Арктика» проведёт в Арктике

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» 14 ноября вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот». Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол «Арктика» будет работать в акватории Северного морского пути.

По словам первого заместителя генерального директора – директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонида Ирлицы, атомный ледокол «Арктика» готов обеспечить ледокольные проводки по всей акватории Севморпути. Первый рейс займет три недели.

«В Арктике идёт активный процесс ледообразования. Сейчас у нас есть возможность, что называется, обкатать ледокол. Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна», - пояснил он.

После завершения рейса атомоход «Арктика» зайдёт в порт Мурманск для пополнения запасов, а в конце декабря вернется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию атомоход проведёт в Арктике.

Атомоход назван в честь ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.