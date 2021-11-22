В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав ПоповУплотнение: РЖД отменит часть поездов на нескольких направлениях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.11.21 16:15

Зимней оздоровительной кампании - 10 лет

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили детский сад №110 «Аленький цветочек», в котором, как и во всех дошкольных образовательных учреждениях Мурманска началась ежегодная оздоровительная кампания по подготовке детей к полярной ночи.

Уже десятый год по инициативе городских властей дошколята, не имеющие противопоказаний для потребления полиненасыщенных кислот «Омега-3», с согласия родителей принимают рыбный жир под строгим контролем медицинских и педагогических работников.

— Рыбный жир содержит полиненасыщенные кислоты «Омега-3» и «Омега-6», которые важны для развития головного мозга, работы нервной системы. У детей улучшается память, внимание, концентрация, — отметила старшая медсестра МАДОУ г. Мурманска №110 Елена Ярмошук. — Рыбный жир находится в капсулах и имеет приятный вкус. Ребята с удовольствием их принимают.

Полярная ночь — период, который достаточно серьёзно влияет на иммунитет взрослых и в особенности детей. Сейчас в детских садах проводится достаточно большая оздоровительная работа. Прежде всего, рассматривается режим питания, двигательный режим, сон. Кроме того, дети бесплатно получают полиненасыщенные кислоты «Омега-3», которые способствуют укреплению организма в самый сложный период полярной ночи.

Ребята начинают принимать рыбный жир осенью перед наступлением полярной ночи и завершают после её окончания. Каждый такой курс охватывает около 6 тысяч дошколят, и число желающих присоединиться к проекту постоянно растет.

Дети получают рыбный жир 3 раза в день: за завтраком, обедом и ужином. Пищевая добавка представляет собой маленькие капсулы с разнообразными вкусами: лимона, малины, клубники, апельсина, киви.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество ипотечных кредитов в Мурманской области в январе-сентябре 2021 года выросло на 11%-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 69 копеек, евро подрос почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика