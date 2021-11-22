Зимней оздоровительной кампании - 10 лет

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили детский сад №110 «Аленький цветочек», в котором, как и во всех дошкольных образовательных учреждениях Мурманска началась ежегодная оздоровительная кампания по подготовке детей к полярной ночи.

Уже десятый год по инициативе городских властей дошколята, не имеющие противопоказаний для потребления полиненасыщенных кислот «Омега-3», с согласия родителей принимают рыбный жир под строгим контролем медицинских и педагогических работников.

— Рыбный жир содержит полиненасыщенные кислоты «Омега-3» и «Омега-6», которые важны для развития головного мозга, работы нервной системы. У детей улучшается память, внимание, концентрация, — отметила старшая медсестра МАДОУ г. Мурманска №110 Елена Ярмошук. — Рыбный жир находится в капсулах и имеет приятный вкус. Ребята с удовольствием их принимают.

Полярная ночь — период, который достаточно серьёзно влияет на иммунитет взрослых и в особенности детей. Сейчас в детских садах проводится достаточно большая оздоровительная работа. Прежде всего, рассматривается режим питания, двигательный режим, сон. Кроме того, дети бесплатно получают полиненасыщенные кислоты «Омега-3», которые способствуют укреплению организма в самый сложный период полярной ночи.

Ребята начинают принимать рыбный жир осенью перед наступлением полярной ночи и завершают после её окончания. Каждый такой курс охватывает около 6 тысяч дошколят, и число желающих присоединиться к проекту постоянно растет.

Дети получают рыбный жир 3 раза в день: за завтраком, обедом и ужином. Пищевая добавка представляет собой маленькие капсулы с разнообразными вкусами: лимона, малины, клубники, апельсина, киви.