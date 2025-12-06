«Зимние забавы» в мурманской школе

В МБОУ г. Мурманска СОШ №20 для детей 8 лет прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы». Опытные педагоги подготовили для ребят увлекательные зимние игры: танцевальную композицию «Зима», эстафету с «горящей рукавичкой» Деда Мороза, состязание по перетягиванию каната и сборку пирамидки на скорость в команде.

Завершился праздник дружным танцем и раздачей сладких призов.

Площадкой для зимних забав стала территория школы, обновлённая в рамках губернаторской грантовой программы «На Севере — твой проект».

Как сообщает администрация города Мурманска, в течение прошедшего лета в рамках этой программы проведена комплексная реконструкция и благоустройство территорий шести образовательных учреждений города Мурманска. В МБДОУ №104 успешно реализован проект «Территория детства». В МБОУ СОШ №50 воплощён в жизнь проект «Дети Севера». На территории МБОУ ООШ №4 в посёлке Росляково создана современная спортивная площадка «Юность». В МБДОУ №34 внедрён проект «Мир без опасности», направленный на обеспечение безопасной среды для воспитанников. В МБДОУ №15 реализован проект «Непоседы Севера», представляющий собой специально оборудованную территорию для организации активного досуга и занятий спортом.

За два года в столице Кольского Заполярья реализовано инициативных 13 проектов, которые сделали городскую среду и пребывание юных мурманчан в образовательных учреждениях более комфортными.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31442&page=1