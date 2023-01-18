Зимний сезон арт-резиденции в Никеле будет посвящён феномену полярной ночи

В феврале в Никеле стартует новый сезон арт-резиденции Центра «Вторая школа». Работа участников в рамках концепции «Искусство в призме полярной ночи» начнётся 16 февраля.

В новом сезоне художники будут исследовать природное явление характерное для самых северных и южных регионов Земли, а также его влияние на жизнь жителей. Отметим, что в Никеле полярная ночь длится 46 дней. Как местные жители справляются с продолжительным отсутствием солнца, и как искусство может бросить вызов явлению – об этом будут рассуждать приглашенные творцы во время работы арт-резиденции. В рамках зимней сессии они создадут проекты, посвящённые особенностям восприятия города в отсутствии естественного света, исследуют свойства света в условиях полярной ночи, а также рассмотрят идеи на основе светопреломления, VR-технологий и дополненной реальности. Помимо этого, творцы смогут познакомиться с жизнью Никеля и Заполярного, увидеть заснеженную тундру и при благоприятных погодных условиях посетить Кольскую сверхглубокую скважину и полуостров Средний.

Участникам арт-резиденции будут компенсированы расходы на проезд до места проведения мероприятия и обратно, проживание и питание. Кроме того, творцам компенсируют затраты на необходимые материалы для создания проектов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, арт-резиденции проходят два раза в год в Никеле в рамках работы Центра «Вторая школа» с 2018 года. Мероприятие уже стало точкой притяжения для творческих деятелей из разных регионов страны и источников вдохновения для создания необычных арт-объектов. Подробную информацию о прошедших арт-резиденциях и реализованных проектах их участников можно найти на сайте Центра «Вторая школа».

Проект реализуется при поддержке компании «Норникель».

Фото: https://gov-murman.ru