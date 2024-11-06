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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 12:30

Зимний туристический сезон в Мурманской области позволит гостям региона «погрузиться с головой» в океан туруслуг

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках оперативного совещания регионального правительства генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова представила предложения предстоящего зимнего туристического сезона в Мурманской области.

«Мурманская область привлекает всё больше туристов. За летние и первые осенние месяцы 2024 года количество обращений туристов в Туристский информационный центр Мурманской области увеличилось на 14% летом и на 16% осенью относительно аналогичного периода 2023 года. По версии сервиса «Яндекс.Путешествия», бронировать проживание на сезон осень-зима 2024/2025 в Мурманской области туристы начали за 170 дней до начала сезона. Это связано с ростом турпотока гостей из КНР», – сообщила Анастасия Иванова.

Руководитель регионального Туристского информационного центра отметила, что сейчас всё больше туристов предпочитает путешествовать на автомобиле. Для автотуристов в регионе разработан маршрут «от Белого до Баренцева», где по пути следования есть комфортные придорожные сервисы и заправочные комплексы, в некоторых из них можно не только комфортно отдохнуть, но и попробовать арктическую кухню.

Необходимо отметить, что в этом году Туристским информационным центром Мурманской области был зарегистрирован товарный знак «Арктическая кухня». Для поддержки высокого уровня предоставления услуг рестораторами, использующими название «Арктическая кухня», Туристский информационный центр Мурманской области в будущем году реализует аттестацию рестораторов. Аттестацию будет проводить Совет по Арктической кухне, в состав которого войдут ключевые рестораторы региона, представители профильных учебных заведений и муниципалитетов.

Традиционным видом отдыха в Мурманской области является горнолыжный и лыжный спорт. Наш регион имеет самый продолжительный горнолыжный сезон в России с ноября до июня.

«Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» ввёл в эксплуатацию первую в России импортозамещённую гондольную канатную дорогу на Южном склоне Айкуайвенчорр. Пропускная способность которой до 2250 человек в час», – отметила Анастасия Иванова.

Для охотников за северным сиянием в Мурманской области в этом году начал действовать проект «Сияющие объекты». Представители бизнеса, получившие поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить», устанавливают дорожные навигационные и туристические знаки «Северное сияние» на объектах, обеспечивают безопасную парковку, услуги кафе и санитарной зоны, а также удобные места для наблюдения за сиянием. Во время ожидания авроры туристы могут поиграть в специально разработанную игру «Поймай северное сияние» и поставить заветную печать в Паспорт полярника.

Туристам, желающим «погрузиться с головой» и увидеть красоту Баренцева моря, региональные туроператоры предлагают услуги фридайвинга и дайвинга в Териберке. Те, кто боится полного погружения, могут попробовать арктический снорклинг, используя маску и дыхательную трубку. Так же зимой в Мурманской области можно заняться морской рыбалкой в Баренцевом и Белом морях, в устье реки Варзуга в январе-феврале рыбаки охотятся на корюшку.

Среди новинок туристического сезона 2024/2025 – посещение Кольской ветроэлектростанции (ВЭС). На экскурсии посетители смогут увидеть, как работают огромные ветровые турбины, а также узнают о процессе получения экологически чистой энергии.

Отдельного внимания заслуживает разработанный студенческой командой городской маршрут для самостоятельных туристов «Тот самый Мурманск», который включает в себя самый северный незамерзающий порт России, самое высокое общественное здание за Полярным кругом, самую северную троллейбусную сеть и самый длинный жилой дом в России. Этот маршрут был признан лучшим студенческим проектом в рамках семинара «ПРОтуризм». Ознакомиться с этим маршрутом можно на официальном сайте Туристского информационного центра региона «Murmansk.travel».

Появляются в регионе и новые объекты туристского интереса. В «Долине Славы», одном из самых знаковых мест региона, открылся музейно-выставочный комплекс, где можно послушать воспоминания очевидцев и посмотреть документальные фильмы о военных действиях. Туроператоры региона уже формируют программы с нового объекта.

Необходимо отметить, что в регионе интересно местным жителям и гостям региона круглый год, потому что на протяжении всего года у нас проходит множество разнообразных мероприятий.

«Событийный календарь Мурманской области «51 событие региона» в этом году признан лучшим календарём туристических событий среди Центрального и Северо-Западного федеральных округов по итогам международной премии в области событийного туризма «Russian eventawards 2024». В предстоящем сезоне нас ждёт ряд уже ставших традиционными событий: Гиперборейский Новый год в Ковдоре, сказочный фестиваль «Морозко» в Оленегорске и семейный фестиваль «Зимандра» в Мончегорске. Посетив эти мероприятия, можно получить печать в Паспорт полярника, который тоже стал лучшим сувениром региона среди Центрального и Северо-Западного федеральных округов всероссийского конкурса «Туристический сувенир», – сказала Анастасия Иванова.

Построить путешествие по Мурманской области удобнее при помощи официального туристического портала «Murmansk.travel».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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