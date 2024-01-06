«Зимняя фантазия» заозерчан не имеет творческих границ

Традиционный конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия» прошёл вчера в ЗАТО город Заозерск. Несмотря на мороз, 9 команд трудились над созданием необычных фигур. В конкурсе приняли участие военнослужащие гарнизона и команда ЦКБО.

Надо отметить, что задумки участников снежных фантазий имели широкий творческий диапазон: это и добрый дракон – символ 2024 года, и яркая русская матрёшка, и забавный Колобок – моряк, и даже «жаркий» костёр» из снега.

Поздравили победителей и вручили им награды председатель Совета депутатов Игорь Винокур и заместитель главы ЗАТО город Заозерск Таисия Легкая.

По итогам конкурса первое место досталось команде «Гордость» (в/ч 77360-Г), второе место завоевала команда «Кубик» (в/ч 09619), третье место занял коллектив ЦКБО. Гран-при присуждено команде «Смоленск» (в/ч 09616).

Жители Заозерска и гости города полюбоваться на снежные фигуры могут на площадке за домами №№13 и 15 на улице Колышкина.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457265495%2Fwall-171749274_33047