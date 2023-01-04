Мурманская область. Арктика (16+)04.01.23 12:00
«Зимняя фантазия»: Заозерск украсили необычные снежные скульптуры
Вчера в ЗАТО город Заозерск прошёл конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия». В мероприятии приняли участие 6 сборных команд, среди которых были дружные семьи, юнармейцы, представители организаций и учреждений города, а также войсковых частей.
Председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Игорь Винокур торжественно поздравил всех присутствующих с Новым годом, поблагодарил за участие в конкурсе и наградил победителей и призёров.
Первое место разделили команды «Нептун», «Ясень» и «Новогодние огоньки», второе место у команд «Культурные люди» и «Смоленск», на третьем месте - команда «Архангельск».
Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457259344%2Fwall-171749274_26423
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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