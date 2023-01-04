«Зимняя фантазия»: Заозерск украсили необычные снежные скульптуры

Вчера в ЗАТО город Заозерск прошёл конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия». В мероприятии приняли участие 6 сборных команд, среди которых были дружные семьи, юнармейцы, представители организаций и учреждений города, а также войсковых частей.

Председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Игорь Винокур торжественно поздравил всех присутствующих с Новым годом, поблагодарил за участие в конкурсе и наградил победителей и призёров.

Первое место разделили команды «Нептун», «Ясень» и «Новогодние огоньки», второе место у команд «Культурные люди» и «Смоленск», на третьем месте - команда «Архангельск».

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457259344%2Fwall-171749274_26423