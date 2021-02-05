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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.21 12:45

Зимняя красота и мелодия Мурманского морского торгового порта

Синоптики рассказали, что в течение четырех февральских дней в Мурманске выпала месячная норма осадков. Однако Мурманский морской торговый порт, который является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации, естественно, был готов к таким сюрпризам погоды. Он продолжил работать, как говорится, в плановом режиме.

Как отмечают сотрудники ММТП, в это время порт стал по-зимнему ещё более красивым и уютным, посвятив ему небольшой видеоролик.

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