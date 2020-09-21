Зимняя обувь с секретом не прошла проверку в мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16 при досмотре посылки, пришедшей на имя осужденного от гражданки, проживающей в Новгородской области, обнаружили внутри данного почтового отправления ряд запрещённых предметов.

Смарт-часы, концевик от зарядного устройства, сим-карта, были спрятаны в подошве зимней обуви.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, по данному факту в настоящее время проводится проверка. Материалы будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки.