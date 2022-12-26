Зимняя оздоровительная кампания охватит 1150 юных мурманчан

Свои двери для юных мурманчан распахнули лагеря на базе девяти общеобразовательных школ заполярной столицы. С 26 по 30 декабря в них отдохнут 1150 ребят.

Организаторы создали для детей новогоднюю атмосферу: празднично украсили школьные помещения и подготовили тематическую программу «Сказка к нам приходит».

Как сообщает администрация города Мурманска, юных мурманчан ждут интересные познавательные мероприятия. В течение пяти дней они посетят культурно-досуговые центры города, пешеходные экскурсии по празднично украшенным мурманским паркам, скверам, детским городкам и другим местам культурного отдыха. Также дети примут участие в играх, викторинах, конкурсах и квестах.

В период полярной ночи особое внимание в городских лагерях уделено питанию школьников. Обновленное пятидневное меню разработано специально для детей, проживающих в Арктической зоне. В рационе школьников присутствуют блюда из рыбы, морепродукты, морсы из северных ягод. Ежедневно в оздоровительном лагере школьники будут получать свежие сезонные фрукты и овощи, что позволит поддержать витаминами детский организм в период полярной ночи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23944&page=1