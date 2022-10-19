Зимняя уборочная кампания – на контроле регионального правительства

О готовности муниципальных образований и управляющих организаций Мурманской области к зимней уборочной кампании сообщил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

На сегодняшний день в части заключения муниципалитетами контрактов в большинстве муниципалитетов действуют долгосрочные контракты, в нескольких начинается период заключения на будущий год.

Из запланированных 60 единиц дополнительной техники закуплено 38, конкурсные процедуры идут по 22. Дополнительно городу Мурманску в рамках субсидии на осуществление функций административного центра области предусмотрено 19,1 млн рублей из областного бюджета для приобретения 6 единиц техники. 2 лаповых снегопогрузчика уже поставлено в Мурманское УДХ.

Кроме того, проверена фактическая готовность техники, сил и средств, привлекаемых к уборке в зимний период.

«Стопроцентная готовность техники в Апатитах, Кировске, Оленегорске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск, Ковдорском округе, Кольском, Ловозерском и Терском районах», – отметил вице-губернатор. – Полностью укомплектован штат по отношению к числу уборочной техники в Мурманске, Апатитах, Кировске и Оленегорске».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, для обслуживания улично-дорожной сети практически во всех муниципалитетах обеспечен запас противогололедных материалов. Из необходимых 52 тысячи кубометров закуплено около 41 тысячи кубометров.

По информации управляющих компаний, в собственности организаций, ТСЖ и ЖСК находится 135 единиц уборочной техники, техника подрядчиков – 594 единицы.

Заготовлено 32,3 тысячи куб. метров противогололедных материалов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_2ba5840f2d83.jpg