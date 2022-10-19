Доставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символикаНа острове Кильдин в Баренцевом море завершил работу экологический взвод Северного флота
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.10.22 10:00

Зимняя уборочная кампания – на контроле регионального правительства

О готовности муниципальных образований и управляющих организаций Мурманской области к зимней уборочной кампании сообщил заместитель губернатора Алексей Лыженков. 

На сегодняшний день в части заключения муниципалитетами контрактов в большинстве муниципалитетов действуют долгосрочные контракты, в нескольких начинается период заключения на будущий год.

Из запланированных 60 единиц дополнительной техники закуплено 38, конкурсные процедуры идут по 22. Дополнительно городу Мурманску в рамках субсидии на осуществление функций административного центра области предусмотрено 19,1 млн рублей из областного бюджета для приобретения 6 единиц техники. 2 лаповых снегопогрузчика уже поставлено в Мурманское УДХ.

Кроме того, проверена фактическая готовность техники, сил и средств, привлекаемых к уборке в зимний период.

«Стопроцентная готовность техники в Апатитах, Кировске, Оленегорске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск, Ковдорском округе, Кольском, Ловозерском и Терском районах», – отметил вице-губернатор. – Полностью укомплектован штат по отношению к числу уборочной техники в Мурманске, Апатитах, Кировске и Оленегорске».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, для обслуживания улично-дорожной сети практически во всех муниципалитетах обеспечен запас противогололедных материалов. Из необходимых 52 тысячи кубометров закуплено около 41 тысячи кубометров.

По информации управляющих компаний, в собственности организаций, ТСЖ и ЖСК находится 135 единиц уборочной техники, техника подрядчиков – 594 единицы.

Заготовлено 32,3 тысячи куб. метров противогололедных материалов.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_2ba5840f2d83.jpg

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)15,36% - годовая инфляция в Мурманской области в сентябре оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Такая работа». Художественный сериал, 52 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Где мурманчанам за месяц можно заработать до полумиллиона рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут после падения до минимумов, курс рубля снижается против доллара-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МВД и Центробанк смогут в режиме онлайн обмениваться информацией о переводах, совершенных без согласия банковских клиентов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика